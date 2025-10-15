کشتی‌گیران کردستانی در مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی جهان، موفق به کسب یک نشان طلا و یک نشان نقره شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با حضور کشتی‌گیران پیشکسوت و کهن کسوت کشور‌های جهان به میزبانی شهر تاتابانیا کشور مجارستان در رشته کشتی فرنگی با درخشش نمایندگان کردستان و کسب دو نشان زرین طلا و نقره پیگیری شد.

در این پیکار‌ها بهاء‌الدین کریم‌زاده کشتی‌گیر توانمند کردستانی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم در گروه D با کسب سه پیروزی متوالی مقتدرانه بر سکوی نخست ایستاد و گردن آویز طلا را از آن خود کرد.

همچنین در ترکیب تیم کشتی فرنگی پیشکسوتان کشورمان میثم لشکری از کشتی‌گیران باسابقه استان در گروه A وزن ۱۳۰ کیلوگرم بروی تشک مسابقات رفت و با شایستگی عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و مدال سیمین نقره را بر گردن آویخت.

نمایندگان کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان جهان به ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۴ مدال برنز دست یافتند.