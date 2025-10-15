پخش زنده
خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در نشست «شورای حاکمیت و صلح« با انتقاد تند از سیاستهای واشنگتن، ایالات متحده را به عنوان بزرگترین مصرفکننده مواد مخدر در جهان معرفی کرد و خواستار آن شد که آمریکا به جای تهدید کشورهای حوزه کارائیب، با غولهای دارویی و شبکههای داخلی خود که مسئول بحران فنتانیل هستند، مقابله کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، روز گذشته در نشست "شورای حاکمیت و صلح" این کشور، سیاستهای ایالات متحده در قبال مبارزه با مواد مخدر را ریاکارانه و نمایشی خواند و آن را بخشی از جنگ شناختی علیه کاراکاس دانست.
رودریگز با اشاره به اینکه آمریکا بزرگترین بازار مصرف کوکائین و مواد افیونی در جهان است، تأکید کرد: اگر دولت ایالات متحده واقعاً قصد مبارزه با قاچاق مواد مخدر را دارد، باید این مبارزه را از داخل مرزهای خود آغاز کند.
رئیس مجلس ونزوئلا با اشاره به نقش شرکتهای بزرگ دارویی آمریکا در ایجاد بحران اعتیاد در این کشور گفت: باید همان شرکتها و لابیهایی را به زندان انداخت که مسئول همهگیری مواد افیونی در ایالات متحده هستند. همانها که با دروغ و خریدن مقامات، داروهای اعتیادآور را به صورت قانونی در داروخانهها فروختند و با وقاحت روی جعبهها نوشتند: "این دارو اعتیادآور نیست. "
او فاجعه انسانی ناشی از شیوع فنتانیل را نتیجه مستقیم سیاستهای سودجویانه همین شرکتها دانست و افزود: آنها ابتدا میلیونها نفر را به مواد افیونی معتاد کردند و سپس با محدود شدن فروش، این افراد به سمت مواد ارزانتر و مرگبارتری مانند فنتانیل سوق داده شدند.
رودریگز همچنین به گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز استناد کرد و اظهار داشت: حقیقتی که ما بارها اعلام کرده بودیم، اکنون از سوی رسانههای خودشان تأیید میشود. ۸۵ درصد مواد مخدری که به آمریکا میرسد، از طریق اقیانوس آرام قاچاق میشود، نه دریای کارائیب. بنابراین، تهدیدهای نظامی علیه ونزوئلا و کشورهای این منطقه، اقدامی انحرافی برای هموار کردن مسیر کارتلهای اصلی مواد مخدر در پرو، اکوادور و کلمبیا است.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به شکست تحریمها علیه ونزوئلا، خاطرنشان کرد که ملت ونزوئلا با تکیه بر توان داخلی خود توانسته است یک سیستم اقتصادی مستقل از درآمدهای نفتی ایجاد کرده است و در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند.