طرح آبرسانی به سایت ۴۸ هکتاری شهرستان بردسکن با ۳۷۶ واحد مسکن ملی از پیشرفت ۶۰ درصدی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن گفت: عملیات اجرایی آبرسانی به سایت ۴۸ هکتاری مسکن ملی در این شهرستان شامل اجرای خط انتقال به طول ۱۳۰۰ متر با قطرهای ۳۵۰ و ۲۵۰ میلی متر و همچنین ۹۵۰۰ متر شبکه توزیع با قطرهای ۲۵۰، ۲۰۰، ۱۶۰، ۱۲۵ و ۷۵ میلی متر به همراه حوضچه های شیرآلات و آتش نشانی است.
محمد صادقی افزود: تا کنون خط انتقال به طور کامل و از شبکه توزیع نیز ۲۶۵۰ متر با استفاده از لوله های پلی اتیلن اجرا شده است.
وی اعتبار تخصیصی به این طرح را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: مناقصه فاز دوم طرح در کمتر از یک ماه آینده برگزار می شود و پیمانکار آن مشخص خواهد شد و بر اساس پیش بینی ها، عملیات لوله گذاری شبکه توزیع تا دهه مبارک فجر به پایان خواهد رسید.
صادقی همچنین با اشاره به آغاز مطالعات طرح ایجاد تأسیسات و زیرساخت های آب و فاضلاب در سایت ۱۱۴ هکتاری نهضت ملی مسکن در شمال شهر بردسکن، گفت: پس از تعیین تکلیف زمین و تحویل نقشه ها توسط سازمان مسکن و شهرسازی، این طرح نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.