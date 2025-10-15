به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعلی موسوی اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل زراعی جدید، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت زراعت سازمان، به توزیع کود‌های شیمیایی یارانه‌ای فسفاته، پایه و ازته اقدام کرده و تاکنون ۳۰ هزار تن کود بین کارگزاران استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه روزانه حدود یکهزار و ۵۰۰ تن کود از طریق پتروشیمی‌ها و انبار‌های سازمانی بارگیری می‌شود، افزود: برگزاری همایش آموزشی-ترویجی سبد کودی، زمینه‌ای برای معرفی مستقیم محصولات تولیدکنندگان کود به کشاورزان فراهم کرده است تا کارگزاران و بهره‌برداران بتوانند بدون واسطه نهاده‌های مورد نیاز خود را تامین کنند.

موسوی با اشاره به اینکه کود‌های عرضه‌شده در این همایش از نوع غیر یارانه‌ای هستند تصریح کرد: ۲ پتروشیمی مسجدسلیمان و رازی، تولیدکنندگان اصلی کود اوره در خوزستان به شمار می‌روند که علاوه بر تأمین نیاز استان، بخشی از تولید خود را بر اساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی به استان‌های همجوار از جمله ایلام، لرستان، همدان و کردستان ارسال می‌کنند.

وجود ۱۴ هزار تن کود در انبار‌های استان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان یکی از چالش‌های موجود را عدم مراجعه به‌موقع کشاورزان به مراکز خدمات کشاورزی برای دریافت کود عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر حدود ۱۴ هزار تن کود در انبار‌های استان موجود است و از کشاورزان انتظار می‌رود با توجه به احتمال ناترازی انرژی در فصل سرما و کاهش تولید پتروشیمی‌ها، دریافت کود خود را به زمان‌های بعد موکول نکنند.

وی می‌گوید: در سال زراعی گذشته با پیگیری‌های رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و حمایت مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور، با وجود محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی، خوزستان موفق به کسب رتبه نخست کشور در جذب سهمیه کودی شد و بیش از ۳۰۷ هزار تن انواع کود پتاسه، اوره و فسفاته میان کشاورزان توزیع شده است.

نوزدهمین همایش آموزشی-ترویجی سبد کودی کشور با حضور ۲۱ شرکت تولیدکننده کود در اهواز برگزار شد.