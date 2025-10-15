به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز جهادکشاورزی بخش رودخانه گفت: محصولات کشت شده در گلخانه‌های این بخش فلفل دلمه‌ای رنگی، خیارخاردار، خیار، بادمجان و فلفل فسفری است.

ذاکری افزود: فلفل دلمه‌ای رنگی و خیارخاردار صادراتی و خیار، بادمجان و فلفل فسفری برای مصرف داخل کشور است.

وی پیش بینی کرد: امسال ۱۲۰ تن بادمجان، ۱۳۰ تن خیار، ۸۰ تن فلفل دلمه‌ای رنگی و ۱۲۰ خیار خاردار در هرهکتار برداشت شود.

رئیس مرکز جهادکشاورزی بخش رودخانه شهرستان رودان گفت: ساخت سازه‌های گلخانه امسال با ۴۵ هکتار، ده درصد بیشتر از مدت مشابه است.

برداشت محصولات گلخانه‌ای از اواخر آبان آغاز می‌شود و تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.