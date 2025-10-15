پخش زنده
گلخانه داران بخش رودخانه شهرستان رودان کاشت محصولات خود را در ۴۵ هکتار از گلخانههای این بخش آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز جهادکشاورزی بخش رودخانه گفت: محصولات کشت شده در گلخانههای این بخش فلفل دلمهای رنگی، خیارخاردار، خیار، بادمجان و فلفل فسفری است.
ذاکری افزود: فلفل دلمهای رنگی و خیارخاردار صادراتی و خیار، بادمجان و فلفل فسفری برای مصرف داخل کشور است.
وی پیش بینی کرد: امسال ۱۲۰ تن بادمجان، ۱۳۰ تن خیار، ۸۰ تن فلفل دلمهای رنگی و ۱۲۰ خیار خاردار در هرهکتار برداشت شود.
رئیس مرکز جهادکشاورزی بخش رودخانه شهرستان رودان گفت: ساخت سازههای گلخانه امسال با ۴۵ هکتار، ده درصد بیشتر از مدت مشابه است.
برداشت محصولات گلخانهای از اواخر آبان آغاز میشود و تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.