با اجرای طرح‌های مقابله با سالک در دامغان ، شیوع این بیماری بعد از ۱۵ سال در این شهرستان کنترل شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، صادق محمدی رییس شبکه بهداشت دامغان در جلسه بررسی مقابله با بیماری سالک گفت: از ۵ سال گذشته تعداد مبتلایان از بیش از یک هزار نفر پارسال به ۴ نفر رسید و امسال هم فقط ۲ نفر به این بیماری مبتلا شدند

محمدی با بیان اینکه شبکه بهداشت و درمان دامغان ۱۶ میلیارد ریال برای مقابله و کنترل این بیماری هزینه کرده است افزود: بهترین راه مقابله با این بیماری رعایت بهداشت فردی و محیطی، استفاده از پشه بند، پماد‌های دور کننده حشرات و سمپاشی دامداری‌ها است.

بیماری سالک مخزن موش‌های صحرایی است که از طریق پشه به انسان سرایت می‌کند و پس از گزش منجر به زخم‌های شدید می‌شود.