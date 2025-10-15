پخش زنده
شهرستان مشگین شهر از جمله مناطق اصلی تولید کدو حلوایی یا همان کدو تنبل در شمالغرب کشور است. ، برداشت این محصول چند روزیست در این شهرستان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، شهرستان مشگینشهر با تولید بیشترین محصول کدو تنبل که از کیفیت بالایی برخوردار است، توانسته علاوه بر تأمین نیاز استان، به سایر مناطق کشور نیز محصول خود را عرضه کرده و از این محل منابع درآمدی برای کشاورزان به دست بیاید.
بعد از رکورد تولید سیب و انگور در باغات مشگینشهر، این شهرستان قطب تولید کدو تنبل در منطقه است.