به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، شهرستان مشگین‌شهر با تولید بیشترین محصول کدو تنبل که از کیفیت بالایی برخوردار است، توانسته علاوه بر تأمین نیاز استان، به سایر مناطق کشور نیز محصول خود را عرضه کرده و از این محل منابع درآمدی برای کشاورزان به دست بیاید.

بعد از رکورد تولید سیب و انگور در باغات مشگین‌شهر، این شهرستان قطب تولید کدو تنبل در منطقه است.