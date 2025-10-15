به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهردار اهواز گفت: با هدف تحول در دسترسی‌های شهری؛ عملیات تعریض و بهسازی پل شهدای دغاغله با اعتبار اولیه ۲ هزار و ۲۴۷ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

رضا امینی افزود: این طرح شامل اجرای دیوار و جداره‌سازی، تکمیل رمپ کیانپارس، احداث شمع‌ها و دیوار‌های حائل بتنی به‌منظور تعریض عرشه پل خواهد بود.

وی ادامه داد: با تکمیل این طرح عرض پل از ۲۲ متر به ۲۹ متر افزایش می‌یابد و عرض هر یک از باند‌های رفت و برگشت ۳.۵ متر بیشتر خواهد شد و در مجموع شش خط عبور و مرور با استاندارد‌های ایمنی و روشنایی کامل، همراه با نرده‌گذاری، آسفالت و بهسازی کامل مسیر‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.