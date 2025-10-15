میراث هنری تقوایی؛ الهامبخش نسلهای آینده فیلمسازان
معاون اول رئیس جمهور در پیام تسلیت برای درگذشت ناصر تقوایی، هنرمند برجسته کشورمان، نوشت: میراث هنری و فرهنگی او، الهامبخش نسلهای آینده فیلمسازان و هنرمندان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تسلیت محمد رضا عارف برای درگذشت ناصر تقوایی به این شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت کارگردان نامدار و صاحب سبک سینمای ایران، زندهیاد ناصر تقوایی، موجب اندوه و تأسف فراوان شد.
آن هنرمند فرهیخته، از چهرههای ماندگار عرصه فرهنگ و هنر کشور بود که با آثار ارزشمند و نگاه خلاقانه خود، نقش مهمی در بالندگی سینمای ایران ایفا کرد و نام خود را در حافظه فرهنگی این سرزمین ماندگار ساخت.
بیتردید، میراث هنری و فرهنگی او، الهامبخش نسلهای آینده فیلمسازان و هنرمندان خواهد بود.
اینجانب، ضمن ابراز همدردی، این ضایعه تلخ را به خانواده محترم آن هنرمند بزرگ، جامعه سینمایی کشور و همه اصحاب فرهنگ و هنر، تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم، روح بلند آن خالق آثار ماندگار را در آغوش رحمت و آرامش خویش جای دهد و به بازماندگان و دوستداران ایشان، صبر، سلامتی و پاداش نیک، عطا فرماید.