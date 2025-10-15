به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، وی افزود: نمونه‌گیری و ارسال آزمایش‌ها در مرکز جامع بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت می‌گیرد که این اقدام، ضمن کاهش هزینه‌ها و رفت‌وآمد بیماران، موجب تسهیل در روند درمان آنان شده است.



اجرای این برنامه موجب کاهش چشمگیر عوارض خونریزی‌های خودبخودی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران شده و در این زمینه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موفق به کسب مقام دوم در میان دانشگاه‌های کشور شده است.