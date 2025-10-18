رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان در یک اقدام ضربتی و با حکم قضائی، موفق به نجات دو قطعه کبک از دست متخلفین شکار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان در یک اقدام ضربتی و با حکم قضائی، موفق به نجات دو قطعه کبک از دست متخلفین شکار شدند. این عملیات پس از شناسایی و رصد دقیق متخلفان و با هدف مبارزه با نگهداری غیرقانونی حیات وحش در مناطق تحت مدیریت و آزاد شهرستان انجام گرفت.

حسینعلی ملکی افزود: این دو قطعه کبک که از دست سودجویان رهایی یافتند، بلافاصله به اداره منتقل و پس از طی مراحل قرنطینه و کسب اطمینان کامل از سلامت جسمی، در نهایت در طبیعت پناهگاه حیات وحش انگوران رهاسازی شدند تا چرخه زندگی طبیعی خود را از سر بگیرند.

وی گفت: پس از نهایی شدن حکم قضایی، قفس‌های چوبی که برای نگهداری غیرمجاز این پرندگان مورد استفاده قرار گرفته بودند، معدوم سازی خواهند شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان در پایان از مردم طبیعت‌دوست ماهنشان درخواست کرد تا به عنوان دیده بانان محیط زیست، نسبت به حفظ گونه‌های حیات وحش کوشا باشند و هرگونه تخلف اعم از شکار، نگهداری یا خرید و فروش حیوانات وحشی را برای پیگیری قانونی، فوراً به اداره حفاظت از محیط زیست اطلاع دهند.