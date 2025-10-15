

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن در حاشیه بازدید از عملیات بهسازی قنات محمدآباد خنجری گفت: این طرح شامل ریزش‌ برداری، روبرداری، کول‌ گذاری و طوقه‌ چینی به طول ۵۰۰ متر است و با هدف افزایش آب‌ دهی قنات، حفظ پایداری منابع آب و مدیریت بهینه مصرف آب در منطقه اجرا شده است.

وی افزود: با بهره‌ برداری از این قنات، ۲۰ خانوار به طور مستقیم از آب آن بهره‌ مند شده‌ اند و زمینه اشتغال برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم و حدود ۱۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم فراهم شده است.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح در تأمین آب کشاورزی و حفظ منابع آب زیرزمینی، ادامه داد: اجرای طرح های مشابه در دیگر نقاط شهرستان در دستور کار قرار دارد تا ضمن حمایت از کشاورزان، بهره‌ وری منابع آبی افزایش یابد.