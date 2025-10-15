به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی گفت: در راستای شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان بدون مجوز دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال، ماموران پلیس امنیت اقتصادی یک‌باب منزل مسکونی که در آن دستگاه‌های استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار می‎گرفت، را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی با رعایت حقوق شهروندی از منزل مورد نظر بازدید کردند که تعداد ۶ دستگاه ماینراستخراج ارز دیجیتال غیرمجار کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات کشف شده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان داشت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.