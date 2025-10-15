پخش زنده
فرمانده انتظامی بهبهان از کشف ۶ دستگاه ماینر استخراجگر ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی گفت: در راستای شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان بدون مجوز دستگاههای استخراج رمز ارز دیجیتال، ماموران پلیس امنیت اقتصادی یکباب منزل مسکونی که در آن دستگاههای استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار میگرفت، را شناسایی کردند.
وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی با رعایت حقوق شهروندی از منزل مورد نظر بازدید کردند که تعداد ۶ دستگاه ماینراستخراج ارز دیجیتال غیرمجار کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات کشف شده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان داشت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.