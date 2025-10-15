به مناسبت هفته تربیت بدنی در رزمایش جهادگران فاطمی حدود دویست بسته ورزشی به خانه‌های ورزشی روستایی و مناطق کم‌برخوردار استان اهدا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رئیس سازمان بسیج ورزشکاران مازندران، با اشاره به برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی گفت: این رزمایش با هدف توسعه ورزش، ارتقای نشاط اجتماعی و گسترش عدالت ورزشی در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، برگزار می‌شود.

سرهنگ غفارپور افزود: در این رزمایش، حدود دویست بسته ورزشی شامل تجهیزات و اقلام گوناگون در قالب دویست نیسان تجهیزات ورزشی به خانه‌های ورزشی روستایی و مناطق کم‌برخوردار استان اهدا خواهد شد.

وی گفت:آغاز این رزمایش جمعه ۲۵مهر هم‌زمان با آغاز هفته تربیت‌بدنی و به مدت یک هفته ادامه دارد.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان مازندران افزود:طی این هفته، گروه‌های جهادی بسیج ورزشکاران علاوه بر فعالیت‌های ورزشی، در عرصه‌های عمرانی، پزشکی و خدمت‌رسانی به مردم نیز حضور خواهند داشت تا جلوه‌ای از روحیه ایثار، خدمت و همدلی ورزشکاران بسیجی به نمایش گذاشته شود.