بازار گوشت خام لرستان زیر ذره بین بازرسان
معاون سلامت دامپزشکی لرستان از آغاز نظارت بر بازار عرضه گوشت خام در استان خبر داد و گفت: با متخلفان عرضه گوشت غیر بهداشتی و بی کیفیت به شدت برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان
، معاون سلامت دامپزشکی لرستان گفت: اولین گشت مشترک دامپزشکی لرستان با دستگاههای مرتبط به منظور بررسی سلامت عرضه گوشت خام در بازار خرم آباد برگزار شد.
علی دلیران نیا افزود: در این گشت مشترک دامپزشکی لرتان با همکاری تعزیرات و حکومتی، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای مرتبط ضمن بررسی سلامت و کیفیت گوشت خام موجود در فروشگاهها به بررسی قیمتها و مبارزه با کم فروشی و گرانفروشی اقدام میکنند.
به گفته وی به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان این نظارت به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
بازرس تعزیرات حکومتی لرستان نیز گفت: مصرف کنندگان در صورت مشاهده تخلف با شماره ۱۳۵ تماس گرفته و موارد تخلف را برای پیگیری و برخورد اعلام کنند.
قدرت صادقی افزود: همچنین کسانی که شاکی خصوصی هستند میتوانند با مراجعه به تعزیرات حکومتی نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.