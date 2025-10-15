معاون سلامت دامپزشکی لرستان از آغاز نظارت بر بازار عرضه گوشت خام در استان خبر داد و گفت: با متخلفان عرضه گوشت غیر بهداشتی و بی کیفیت به شدت برخورد خواهد شد.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان ، معاون سلامت دامپزشکی لرستان گفت: اولین گشت مشترک دامپزشکی لرستان با دستگاه‌های مرتبط به منظور بررسی سلامت عرضه گوشت خام در بازار خرم آباد برگزار شد.

علی دلیران نیا افزود: در این گشت مشترک دامپزشکی لرتان با همکاری تعزیرات و حکومتی، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط ضمن بررسی سلامت و کیفیت گوشت خام موجود در فروشگاه‌ها به بررسی قیمت‌ها و مبارزه با کم فروشی و گرانفروشی اقدام می‌کنند.

به گفته وی به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان این نظارت به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

بازرس تعزیرات حکومتی لرستان نیز گفت: مصرف کنندگان در صورت مشاهده تخلف با شماره ۱۳۵ تماس گرفته و موارد تخلف را برای پیگیری و برخورد اعلام کنند.