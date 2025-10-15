روایت متفاوت فیلم علمی‌ - تخیلی «نقطه بازیابی» ، فیلم سینمایی «ماموریت مادر دختری» و مجموعه‌ خانوادگی و پرطرفدار «برج‌های مالوری» از قاب سیما تقدیم علاقه مندان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش برای نخستین‌بار پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ، فیلم علمی‌ - تخیلی و پرهیجان «نقطه بازیابی» محصول ۲۰۲۳ را روی آنتن می‌برد؛ اثری در گونه دلهره‌آور و آینده‌ نگر که با نگاهی نو به مفهوم بازگرداندن زندگی انسان‌ها در دنیایی سایبری، مخاطبان را به سفری پرکشش میان فناوری و انسانیت می‌برد.

این سینمایی در گونه علمی - تخیلی محصول جمهوری چک در سال ۲۰۲۳ قرار است، پنجشنبه ساعت ۲۳ از شبکه نمایش سیما پخش شود.

در فیلم «نقطه بازیابی» در سال ۲۰۴۱ میلادی، وجود نابرابری اجتماعی و اقتصادی، جهان را در آستانه نابودی قرار داده است.

در این میان پیشرفت در علم به بشریت این توانایی را داده است تا با پشتیبان‌گیری از مغز قربانیان جنایات خشونت‌آمیز، آنها را به زندگی بازگرداند.

حال این تکنولوژی به یک کارآگاه جاه‌طلب و جوان فرصت می‌دهد تا پرونده یک زوج کشته شده را زمانی که یکی از آنها دوباره زنده می‌شود، حل کند اما…

هنرمندانی همچون آندریا موهیلووا، متی هادک، میلان اوندریک، واتسلاو نوزیل، کارل دوبری، آگاتا کریستوفکووا، کاتارزینا زاوادزکا، ایوتا دوسکوا، یان ولاساک، ریچارد استانکه، آدام واکولا، یان یانکوفسکی، لخ دیبلیک، لوسی استپانکووا، دنیال روحا، ترزا ریچترووا، ماکسیم هندریش، زدنکا هردلیکووا و پتر کلن‌ها در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«نقطه بازیابی» پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی Neuchâtel International Fantastic Film Festival و Fantasy Filmfest موفق شد نامزد دریافت ۲ جایزه شود که از میان آنها می‌توان به نامزدی جایزه بهترین فیلم بلند و بهترین کارگردانی اشاره کرد.

فیلم سینمایی «نقطه بازیابی» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان خود آن را پخش خواهد کرد.

بازپخش «نقطه بازیابی» جمعه ۲۵ مهر ماه در دو نوبت ساعت ۵ و ۱۵ خواهد بود.

فیلم سینمایی «ماموریت مادر دختری»

فیلم سینمایی «ماموریت مادر دختری» با گویندگی ۱۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد گویندگی (دوبلاژ) اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سینمایی در گونه انیمیشن، فانتزی و علمی تخیلی محصول چین در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه کودک سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی شیلا آژیر و صدابردار آن پیمان صالحی است.

متانت اسماعیلی، مهرخ افضلی، دانیال الیاسی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، فاطمه شعشعانی، پریا شفیعیان، سحر صحامیان، مهسا عرفانی، بهروز علی محمدی، امیربهرام کاویانپور، نسرین کوچک خانی، نیما نکویی فرد، نازنین یاری و شیلا آژیر صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این انیمیشن درباره مارشمالو و مادرش است که تصمیم می‌گیرند رویای‌شان، یعنی ساخت یک ربات مهربان و دوست‌داشتنی را دنبال کنند و با وجود لحظات ناامیدی، در انتها موفق می‌شوند.

مادران علاوه بر این که باری سنگین از مسئولیت را تا پایان عمر، نسبت به فرزندان شان بر دوش می‌کشند، در بار آوردن ویژگی‌های شخصیتی فرزندان و آموزش مهارت‌های زندگی به آنان نیز، برای تمامی زندگی فرزندان خود، بسیار کارآمد و مؤثرند.

در انیمیشن جذاب و شاد «ماموریت مادر دختری»، شخصیت مارشمالو دختری است که طی داستان انیمیشن، از مادرش یاد می‌گیرد که همیشه به رویا‌های خوبش باور داشته باشد، در راه به حقیقت پیوستن این رویا‌ها تلاش کند و برای آنها سماجت داشته باشد، در صورت وقوع سختی‌ها و مصائبی در مسیر تحقق این رویاها، هیچ گاه از پای ننشیند و دست از تلاش برندارد تا بالاخره به رویای دوست داشتنی اش دست یابد که در این انیمیشن، در هدف ساخت یک ربات مهربان متبلور شده است.

مجموعه خانوادگی «برج‌های مالوری»

با آغاز سال تحصیلی، شبکه امید با پخش مجموعه‌ خانوادگی و پرطرفدار «برج‌های مالوری» نوجوانان را به دنیایی از دوستی، رشد و ماجراجویی در یک مدرسه شبانه‌روزی می‌برد.

مجموعه خانوادگی و جذاب «برج‌های مالوری» که بر اساس کتاب‌های محبوب نویسنده انگلیسی انید بلایتون ساخته شده، از ۲۶ مهرماه هر شب ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

این مجموعه در شش فصل و ۷۶ قسمت، داستان دارل ریورز، دختر ۱۲ ساله‌ای را روایت می‌کند که وارد مدرسه شبانه‌روزی برج‌های مالوری می‌شود.

در طول سال‌های تحصیل، او همراه خواهرش فیلیسیتی و دوستانی، چون آلیسیا و گوئندولین، با چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌شود و در کنار دیگر دانش‌آموزان، درس‌هایی از دوستی، مسئولیت و رشد شخصی می‌آموزد.

سریال «برج‌های مالوری» همزمان با آغاز سال تحصیلی، تماشاگران نوجوان را به دنیایی پر از خاطره و تجربه‌های شیرین مدرسه می‌برد.

سریال «برج‌های مالوری» هر شب ساعت ۲۱:۰۰ و تکرار این مجموعه نیز روز بعد ساعت ۹:۰۰ و ۱۳:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.