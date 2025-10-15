پس از گزارش اولیه از روند پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید امیرکبیر، خبرنگار صداوسیما بار دیگر با دعوت رسمی مسئولان شرکت عمران این شهر، برای بررسی میدانی و به‌روزرسانی وضعیت ۲۹۷۶ واحد مسکونی در حال احداث، عازم این شهر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این بازدید مجدد، روند اجرای پروژه‌ها را با حضور مهندس علیرضا حیدری تفرشی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر، از نزدیک بررسی کرد. هدف از این بازدید، اطمینان از تعهدات داده شده در گزارش قبلی و بررسی سرعت عمل پیمانکاران در تکمیل این واحد‌های کلیدی بود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران اضافه کرد: سه پروژه صنعتی‌ساز در شهر جدید امیرکبیر شامل ۴۰۶ واحدی،۶۸۰ واحدی، ۲۲۹ واحدی و ۵۱۴ واحدی تعریف شده است.

مهندس حیدری تفرشی در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌ها، بر تعهد شرکت عمران برای تکمیل و تحویل واحد‌های مسکونی در زمان مقرر تاکید کرد و گفت: «از مجموع ۲۹۷۶ واحدی که در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید امیرکبیر تعریف شده است، در پروژه های مختلف شاهد پیشرفت فیزیکی متفاوت هستیم .»

وی افزود: «در پروژه 255 واحدی پرنیان ، واحدهایی درمراحل مختلف فونداسیون تا نازک کاری وتکمیل نما داریم وطرح 680 واحدی شهید نجفی هم واحدهایی باپیشرفت فیزیکی متفاوت وجود دارد و در قسمتهایی هم عملیات اجرایی فعالی نداریم که علت آن فاز بندی شدن اجرای پروژه ها به تناسب آورده متقاضیان است.»

او در پایان ابراز امیدواری کرد: اولین سری از تحویل واحد‌ها در دهه فجر امسال آغاز شود و تمام تلاش ما این است که با رفع موانع موجود، به‌زودی شاهد خانه‌دار شدن متقاضیان باشیم.

دراستان مرکزی بیش تر از 30هزار واحدمسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در حال احداث است. با توجه به روند کنونی و اظهارات مدیرعامل شرکت عمران، امیدواری‌ها برای تکمیل و تحویل به موقع بخش قابل توجهی از ۲۹۷۶ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در شهر جدید امیرکبیر افزایش یافته است. شهر جدید امیرکبیر در حال تبدیل شدن به یک نمونه موفق در اجرای طرح‌های بزرگ دولت برای تأمین مسکن جوانان و اقشار کم‌درآمد است و پیگیری‌ها تا مرحله تحویل کلید‌ها ادامه خواهد یافت.