رئیس جمهور، ۲ قانون ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپادها) غیر نظامی و تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه، ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپادها) غیر نظامی» را که در نشست علنی ۶ مهر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و ۹ مهر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانههای کشور، اطلاعات، دادگستری، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ابلاغ کرد.