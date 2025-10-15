رئیس جمهور، ۲ قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپادها) غیر نظامی و تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپادها) غیر نظامی» را که در نشست علنی ۶ مهر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و ۹ مهر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دادگستری، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، ابلاغ کرد.

رئیس جمهور، همچنین «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را که در نشست علنی ۶ مهر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و ۹ مهر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، ابلاغ کرد.