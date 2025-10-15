تفاهم‌نامه‌ای میان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سیستان و رئیس پلیس راهور کشور برای ایجاد زیرساخت و آغاز فرآیند اجرایی شماره‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد سیستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل منطقه آزاد سیستان گفت: این تفاهم‌نامه دوجانبه، زمینه‌ساز اجرای طرح تخصیص پلاک و شماره‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد خواهد بود.

به گفته حسین سنجرانی اجرای این طرح، علاوه بر افزایش امنیت و نظم در تردد خودروها، به بهبود مدیریت حمل‌ونقل و تقویت اعتماد عمومی به خدمات منطقه آزاد سیستان کمک خواهد کرد.