تفاهمنامهای میان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سیستان و رئیس پلیس راهور کشور برای ایجاد زیرساخت و آغاز فرآیند اجرایی شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد سیستان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل منطقه آزاد سیستان گفت: این تفاهمنامه دوجانبه، زمینهساز اجرای طرح تخصیص پلاک و شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد خواهد بود.
به گفته حسین سنجرانی اجرای این طرح، علاوه بر افزایش امنیت و نظم در تردد خودروها، به بهبود مدیریت حملونقل و تقویت اعتماد عمومی به خدمات منطقه آزاد سیستان کمک خواهد کرد.