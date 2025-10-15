پخش زنده
دانشآموزان نخبه خراسان جنوبی با کسب ۹ مدال رنگارنگ در المپیاد علوم زمین درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از افتخارآفرینی دانشآموزان استان در المپیاد علوم زمین سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: نخبگان خراسان جنوبی با کسب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و ۴ برنز، افتخاری بزرگ برای جامعه علمی و آموزشی استان رقم زدند.
مرتضوی افزود: این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش مستمر دانشآموزان مستعد، همراهی خانوادههای دلسوز و زحمات دبیران پرتلاش است که همواره زمینهساز رشد و شکوفایی علمی فرزندان این مرز و بوم بودهاند.
وی گفت: در این رقابت علمی، امیرحسین امینیاصل و غزل قاضیزاده موفق به کسب مدال طلا، نیایش پروین، رضوان هاونگی و امیرعلی زحمتکش صاحب مدال نقره، و مرصاد زراعتکار، فاطمه علیپور، سید طاها هاشمی و فائزه ناصری نیز مدال برنز این المپیاد را از آن خود کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین از کسب مدال برنز فاطمه عرب، دانشآموز دبیرستان شاهدامابیها (س) شهرستان قاینات، در نخستین دوره المپیاد ملی مدیریت، اقتصاد و حکمرانی خبر داد و افزود: از میان ۱۴ رشته المپیادی کشور تاکنون نتایج دو رشته اعلام شده است و امیدواریم دانشآموزان خراسان جنوبی در سایر رشتهها نیز با درخشش خود، برگ زرین دیگری بر افتخارات علمی استان بیفزایند.