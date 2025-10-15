پخش زنده
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان سمنان : دوازدهمین دوره رویداد ملی آموزشی طنز «قلمه» از ۳۰ مهرماه تا دوم آبان ماه در شاهرود برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد اصغرزاده گفت: این رویداد با هدف شناسایی استعدادهای جوان و بورسیه یکساله هنرمندان در رشتههای مختلف طنز برنامه ریزی شده است.
اصغرزاده ادامه داد: این رویداد در پنج رشته تخصصی شعر و نثر طنز، داستاننویسی طنز، کاریکاتور و پویانمایی، پادکست طنز و فن بیان برگزار میشود.
وی افزود: رویداد قلمه بدون محدودیت سنی، بصورت حضوری و در سه روز اجرا میشود و پس از آن، بخش آموزشی آن به مدت یک هفته بهصورت مجازی ادامه خواهد داشت.