سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اعلام کرد: فراخوان اعطای تسهیلات اشتغال زایی ویژه جوانان تا پایان مهر ماه مهلت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان از مهلت فراخوان اعطای تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان تا پایان مهر ماه خبر داد و گفت: وزارت ورزش و جوانان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال سرمایهگذاری برای تولید و با هدف حمایت از اشتغال پایدار جوانان این تسهیلات را اعطا میکند.
وی افزود: این تسهیلات با هدف حمایت از ایدهها و طرحهای نوآورانه جوانان، توسعه کسبوکارهای خرد، متوسط و دانشبنیان تولیدی و خدماتی و نیز پشتیبانی از اشخاص حقوقی فعال در حوزههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و فناورانه اعطا میشود. شرط اصلی بهرهمندی از این تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار و بیمه کردن جوانان جویای کار است.
ذوالقدر در ادامه گفت: جوانان بین ۱۸ تا ۳۵ سال، شرکتها، تعاونیها و سازمانهای مردمنهاد که دارای طرحهای اشتغالزایی قابل اجرا با توجیه اقتصادی هستند، مشروط به نداشتن بدهی معوق بانکی، چک برگشتی و سابقه دریافت وام اشتغالزایی دولتی میتوانند متقاضی این تسهیلات باشند.
وی با اشاره به ویژگیهای این تسهیلات عنوان کرد: تسهیلات مذکور با نرخ سود ترجیحی، دوره بازپرداخت حداکثر سهساله متناسب با ماهیت طرح، و بهرهمندی از خدمات مشاورهای و توانمندسازی ارائه میشود. همچنین، متقاضیان موظف به بیمه کردن حداقل دو جوان بین ۱۸ تا ۳۵ سال از ابتدای سال ۱۴۰۴ خواهند بود.
سرپرست معاونت امور جوانان تصریح کرد: ثبتنام از تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت وزارت ورزش و جوانان، بخش تسهیلات اشتغالزایی جوانان، فرم ثبتنام ذیل را تکمیل و به پست الکترونیک اداره کل طرحهای ملی و فراگیر به نشانی Tmeshteghal@msy.gov.ir ارسال کنند.