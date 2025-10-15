به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از اجرای گسترده و موفق طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جمع‌آوری سلاح و مقابله با جرایم سازمان‌یافته و خُرد با حضور نمایندگان دادستانی و عوامل انتظامی طی روزهای گذشته در سطح شهر خبر داد.

مهدی بخشی با اشاره به سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه در مقابله بی‌وقفه با بزهکاری، ناامنی و جرائم مرتبط با سلاح، قاچاق و غیره اظهار داشت: این طرح طی روزهای اخیر با هدف ارتقاء احساس امنیت عمومی، شناسایی مجرمان سابقه‌دار، پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با حاملان سلاح غیرمجاز در چندین محور عملیاتی به‌صورت هم‌زمان در سطح شهر و حاشیه آن به اجرا درآمد.

دادستان کرمان افزود: در جریان این عملیات گسترده، ۴۰۱ نفر از متهمان در حوزه‌های مختلف جرائم توسط مأموران انتظامی دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: از این تعداد، ۴۲ نفر سارق، ۳۸ نفر معتاد متجاهر، ۵ قاچاقچی عمده مواد مخدر، ۲۷ خرده‌فروش مواد و ۱۸۷ تبعه بیگانه غیرمجاز بودند که هر یک پس از بررسی سوابق و تحقیقات تکمیلی، تحت تصمیمات قضایی مقتضی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در این طرح ۱۲۹ قبضه سلاح گرم و سرد شامل کلت، اسلحه شکاری، چاقو و سلاح‌های دست‌ساز از متهمان کشف و ضبط شد، افزود: بیش از ٢٨ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز که در مسیر انتقال به خارج از استان بود، کشف و ضبط و برای خودروهای حامل، پرونده قضایی تشکیل شد.

بخشی با اشاره به دستاوردهای دیگر این عملیات، تصریح کرد: مأموران انتظامی در ادامه طرح موفق به کشف ۸۴ فقره سرقت در زمینه‌های مختلف از جمله سرقت خودرو، موتورسیکلت، اماکن خصوصی، سیم برق و اموال عمومی شدند. همچنین دو عامل تیراندازی، سه سارق به عنف، دو سارق مسلح و یک قاتل فراری شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.