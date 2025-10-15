پیام تسلیت مدیر کل صدا و سیمای ایلام در پی درگذشت « روح اله اکبری»
مدیر کل صدا و سیمای استان ایلام، با صدور پیامی درگذشت ناباورانه زندهیاد «روح اله اکبری» مستندساز برجسته و متعهد سیمای مرکز ایلام را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ناصر بهرام» مدیر کل صدا و سیمای استان ایلام، با صدور پیامی درگذشت زندهیاد «روح اله اکبری» مستندساز برجسته و متعهد سیمای مرکز ایلام، را تسلیت گفت، در این پیام آمده است:
با نهایت اندوه و تأسف، درگذشت ناباورانه همکار گرانقدر و هنرمند توانمند، زندهیاد روحالله اکبری، از مستندسازان برجسته و متعهد سیمای مرکز ایلام، دل خانواده بزرگ صدا و سیمای ایلام را در غم فرو برد.
روح الله اکبری، هنرمندی مؤمن، اخلاقمدار و اندیشهورز بود که با عشق به مردم، ایمان به ارزشهای انسانی و هنری اصیل و اخلاص در کار، آثاری فاخر و ماندگار را در عرصه مستندسازی رسانهای خلق کرد، بیتردید فقدان وی، ضایعهای سنگین برای جامعه فرهنگی و رسانهای استان ایلام و همکاران اوست.
اینجانب ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنری و همکاران ارجمند، از درگاه خداوند متعال برای روح پاکش رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.
«ناصر بهرام»
مدیر کل صدا و سیمای استان ایلام