به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دانش آموزان در این اردوی چندساعته فرآیند تولید، کنترل کیفیت و اهمیت رعایت استاندارد‌ها در صنایع غذایی و بهداشتی را به زبان ساده فرا گرفتند.

شعار امسال روز جهانی استاندارد چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر و شعار روز جهانی غذا همه با هم برای غذای بهتر و آینده بهتر انتخاب شده است.

در بازدید دانش آموزان از واحد‌های تولیدی، فرآیند تولید، کنترل کیفیت و اهمیت رعایت استاندارد‌ها در صنایع غذایی و بهداشتی به زبان ساده برای دانش‌آموزان تشریح شد تا زمینه ارتقای فرهنگ مصرف ایمن و آگاهانه آنها تقویت شود.

رئیس استاندارد، سلامت، غذا و دارو کیش با تأکید بر اهمیت آموزش مفاهیم استاندارد از دوران کودکی، گفت: آشنایی نسل آینده با مفهوم استاندارد، از پایه‌های اصلی ارتقای سلامت و کیفیت زندگی در جامعه است.

کورش دست‌پاک، گفت: ترویج این فرهنگ باید از مدارس آغاز شود تا در آینده شاهد جامعه‌ای با سطح بالاتری از ایمنی، سلامت و آگاهی باشیم.