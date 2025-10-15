پخش زنده
دانشآموزان دبستان سیدین با هدف آشنایی بیشتر با مفهوم استاندارد از واحدهای تولیدی دیدن کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دانش آموزان در این اردوی چندساعته فرآیند تولید، کنترل کیفیت و اهمیت رعایت استانداردها در صنایع غذایی و بهداشتی را به زبان ساده فرا گرفتند.
شعار امسال روز جهانی استاندارد چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر و شعار روز جهانی غذا همه با هم برای غذای بهتر و آینده بهتر انتخاب شده است.
در بازدید دانش آموزان از واحدهای تولیدی، فرآیند تولید، کنترل کیفیت و اهمیت رعایت استانداردها در صنایع غذایی و بهداشتی به زبان ساده برای دانشآموزان تشریح شد تا زمینه ارتقای فرهنگ مصرف ایمن و آگاهانه آنها تقویت شود.
رئیس استاندارد، سلامت، غذا و دارو کیش با تأکید بر اهمیت آموزش مفاهیم استاندارد از دوران کودکی، گفت: آشنایی نسل آینده با مفهوم استاندارد، از پایههای اصلی ارتقای سلامت و کیفیت زندگی در جامعه است.
کورش دستپاک، گفت: ترویج این فرهنگ باید از مدارس آغاز شود تا در آینده شاهد جامعهای با سطح بالاتری از ایمنی، سلامت و آگاهی باشیم.