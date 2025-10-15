به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در حاشیه این جلسه گفت: مردم از وضعیت نابه سامان قیمت ها در بازار گلایه مند هستند و در این جلسه حضور مستمر و موثر بازرسان گشت های مشترک در بازار مصوب شد.

سعید نوراللهی افزود: هوشمند سازی صنوف از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه طرح و با هدف کنترل قیمت ها و جلوگیری از تخلفات صنفی تصویب شد.

او ادامه داد: در این جلسه درباره اجرای کامل سامانه رصد یار مرغ در استان که بر مراحل تولید تا توزیع مرغ نظارت می کند هم بحث و تبادل نظر شد.