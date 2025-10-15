به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه گفت: ۳۱ هزار و ۶۰۰ متر مربع از معابر روستایی این شهرستان امسال آسفالت شده و ۱۱۵ هزار مترمربع دیگر هم برای اجرای آسفالت در ده‌ها روستای دیگر آماده سازی و زیرسازی شده است.

سلام مام عزیزی، با بیان اینکه میزان اجرای طرح‌های هادی در روستا‌های شهرستان در سال جاری به ۶۸/۵ درصد رسیده و این شهرستان رتبه اول را در این حوزه در سطح استان داشته است، افزود: در سالجاری معابر هفت روستا با هزینه ۱۹ میلیارد تومان هزینه آسفالت شده که حدود ۱۲ میلیارد تومان آن از اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مابقی از اعتبارات بخشداری و دهیاری‌ها و همیاری مردم تأمین شده است.

مام عزیزی، با قدردانی از مشارکت اهالی روستا‌ها در اجرای طرح‌های هادی اظهارکرد: ده‌ها روستای دیگر با حجم ۱۱۵ هزار متر مربع زیرسازی شده و آماده و در نوبت آسفالت قرار دارند.

سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه اضافه کرد: تا پایان سال ۱۴۰۳ میزان بهره مندی روستا‌های این شهرستان از طرح هادی ۶۴ درصد بود.