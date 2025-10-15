به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان توسعه و نوسای معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در مراسم رونمایی از این طرح‌های سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: چند سالی است که مجتمع پیشرفته آلومینیوم جنوب با ظرفیت تولید سالیانه ٣٠٠ هزارتن در منطقه ویژه لامرد، در حال تولید آلومینیوم مذاب و شمش های باکیفیت با درجه خلوص بالا در تراز صادراتی است اما صنایع پایین‌دست آن شکل نگرفته است که علاوه بر اتخاذ سیاست‌های صحیح برای هدایت سرمایه‌ها به بخش پایین‌دست آلومینیوم در مناطق مختلف کشور ، ضرورت داشت تا بسته‌های متنوع وجذاب، دارای توجیه فنی- اقتصادی در زمینه‌ی ترغیب و هدایت سرمایه گذاران به بخش پایین‌دست آلومینیوم، براساس شاخصهای سند توسعه‌ی آلومینیوم کشور و مزیت‌های مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی لامرد تدوین گردد که این امر محقق شد.

امیر برهانی نائینی با تاکید بر لزوم سیاست‌گذاری صحیح در مکان‌یابی صحیح طرحهای صادرات‌محور در شهر پایین‌دست آلومینیوم مستقر در منطقه ویژه لامرد و ضرورت تجمیع سرمایه های خردو هدایت آن به این منطقه برای ایجاد واحدهای تولیدی سودآور، یادآور شد: مهم‌ترین مزیت رقابتی منطقه ویژه لامرد، دسترسی آسان سرمایه‌گذاران به آلومینیوم مذاب و بدون صرف هیچ گونه هزینه برای ذوب مجدد شمش است که می‌توان انواع محصولات آلومینیومی را در کمترین زمان و هزینه تولید کرد،

وی افزود: دیگر مزیت اینکه به لحاظ نزدیکی منطقه لامرد به بندر پارسیان و دسترسی به بازارهای بین‌المللی‌ بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، فرصت مناسبی پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت آلومینیوم است تا در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی صادرات محور در این بخش پرسود برنامه‌ریزی کنند و با تصاحب بازارهای هدف به سودآوری کلان برسند و ضمن تأمین سرمایه و خلق ایجاد ارزش افزوده گسترده؛ برای ایجاد دیگر واحدهای تولیدی و همگام با فناوری روز دنیا اقدام کنند.

برهانی بر تغییر سیاستگذاری و تمرکز استقرار واحدهای تولیدی پایین‌دست آلومینیوم از مرکز به جنوب کشور تأکید کرد و افزود: امروز تلاش شد تا ١٠ فرصت سرمایه‌گذاری پایین‌دست آلومینیوم با مزیت‌ رقابتی صادرات محور بودن و با نگاه به محصولات پرتقاضا و نوآور و هم‌راستا با ارزیابی بازارهای بین‌المللی‌ تدوین شود.