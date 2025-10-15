به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز قم؛ طاهر موهبتی معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی صبح امروز در سفر به قم ضمن بازدید از ساختمان آموزشی شماره ۱ و خوابگاه پسران در مجموعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم، پایگاه سلامت در حال ساخت سامان نیز بازدید کرد.

پایگاه سلامت سامان، هشتاد و نهمین پایگاه سلامت استان است که ۱۶ هزار نفر از مردم پردیسان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

ساختمان بیمارستان تخصصی کودکان که با مشارکت خیران استان در حال ساخت است از دیگر طرح‌هایی بود که معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از آن بازدید کرد.