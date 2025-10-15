از ابتدای سال ۵۴ واحد صنعتی و تولیدی در خراسان جنوبی به شبکه گاز متصل شدند.

گازرسانی به ۵۴ واحد صنعتی و تولیدی در خراسان جنوبی

گازرسانی به ۵۴ واحد صنعتی و تولیدی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: گازرسانی به ۷۰ واحد صنعتی و تولیدی استان از برنامه های امسال این شرکت است که تاکنون ۵۴ واحد به شبکه گاز متصل شده اند.

محمودی افزود: سال گذشته نیز ۱۴۸ واحد صنعتی با هزینه ۹۰۸ میلیارد ریال گازرسانی شدند.

وی با بیان اینکه تمام واحد‌های صنعتی که قابلیت گازرسانی در استان را دارند به شبکه متصل شده‌اند گفت: در مجموع ۲هزار و ۴۴۲ واحد صنعتی و تولیدی به شبکه گاز متصل و از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد واحد‌های تولیدی صنعتی که مصرف کننده سوخت مایع یا جدید الاحداث هستند در صورت درخواست استفاده از گاز طبیعی، یارانه جایگزینی سوخت دریافت می‌کنند.