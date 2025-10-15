پخش زنده
برنامه «سمت خدا» از حرم حضرت شاهچراغ (ع) و مستند جذاب و دیدنی «اینیستا» به ترتیب از قاب شبکههای سه سیما و ورزش روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه برنامه «سمت خدا» امروز، چهارشنبه ۲۳ مهرماه از حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) روی آنتن شبکه سه میرود.
ویژهبرنامه «سمت خدا» با حضور مخاطبان در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) اجرا میشود.
این برنامه با سخنرانی حجتالاسلام نظافت و اجرای نجم الدین شریعتی، از نماز ظهر و عصر آغاز میشود و فضایی معنوی و آموزنده برای شرکتکنندگان و علاقهمندان به مباحث اخلاقی و دینی فراهم خواهد آورد.
مستند «اینیستا»
واحد تأمین برنامه شبکه ورزش در ادامه پخش مستندهای تک قسمتی جذاب، امروز چهارشنبه ۲۳ مهر به سراِغ آندرس اینیستا یکی از ستارههای بارسلونا رفته است و در ساعت ۱۳:۴۵ این مستند را پخش میکند.
شبکه ورزش امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۳:۴۵ برای مخاطبانش مستند «آندرس اینیستا قهرمان غیرقابلتصور» را آماده کرده است.
«آندرس اینیستا قهرمان غیرقابلتصور»، زندگینامه این هافبک تمامعیار اسپانیایی را در داخل و خارج از مستطیلسبز به تصویر میکشد.
این مستند روایت مردی معمولی است که کارهای خارقالعاده انجام میدهد ، کسی که برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ، از هیچ قدم کوچکی فروگذار نمیکند.
از نکاتی که به زیباییهای این مستند میافزاید، حضور افراد شاخصی مانند «لیونل مسی»، «جانلوئیجی بوفون»، «پپ گواردیولا» و «ساموئل اتوئو» است.