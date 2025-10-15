مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از برنامه‌ریزی جهت نصب تعداد ۱۷۰ هزار کنتور هوشمند در راستای کاهش تلفات انرژی، مدیریت بهینه مصرف و فروش و وصول انرژی در اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان محمد فراتی گفت: با هدف کاهش تلفات انرژی، مصرف بهینه و بهبود وضعیت فروش و وصول انرژی طرح هوشمندسازی کنتور با نصب ۱۷۰ هزار کنتور برق در کلانشهر اهواز عملیاتی شد.

وی افزود: امروزه تحقق دولت الکترونیک یکی از اهداف و برنامه‌های اصلی دولت‌ها در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشترکین برق است که ابتدا بخش زیادی از خدمات در اپلیکیشن برق من به شهروندان بصورت غیرحضوری ارائه می‌شود و با هوشمندسازی دستگاه‌های اندازه‌گیری مشترکین بدون نیاز به مراجعه مورد پایش قرار می‌گیرند.

فراتی ادامه داد: طرح هوشمندسازی کنتور‌های برق مشترکین در اهواز با نصب ۱۷۰ هزار کنتور هوشمند در دست اجرا است. این طرح به دستور وزارت نیرو و با مدیریت دکتر ذبیحی به عنوان مجری طرح هوشمندسازی با برگزاری مستمر جلسات تبیینی در سطح کشور اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: اجرای این طرح یک فرصت ارزشمند برای ما است تا از این شرایط پیش آمده در راستای بهبود وضعیت خدمت‌رسانی مطلوب به مشترکین برق حداکثر بهره‌برداری را در جهت توسعه زیرساخت در کلانشهر اهواز انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: هوشمندسازی کنتور‌ها یک فرصت استراتژیک برای جهش درآمدزایی از ناحیه فروش و وصول است که این مهم نقش بسزایی در رفع اشکالات و بهبود تجهیزات شبکه برق برای ما رقم خواهد زد.

فراتی با مقایسه آمار‌های تهران و مشهد افزود: برخی استان‌ها با اجرای فرمول‌های وزارت نیرو درآمد‌های قابل توجهی از محل فروش اشتراک داشته‌اند، این در حالی است که ما در اهواز با چالش‌های زیادی مانند تلفات بالا و نصب نشدن کنتور‌ها رو‌به‌رو هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انسانی محور توسعه است، گفت: بزرگترین سرمایه ما، نیروی انسانی متعهد و توانمند است. اگر مدیران و کارکنان با همدلی و برنامه‌ریزی صحیح همراه شوند، می‌توانیم کار‌های بزرگی در شرکت توزیع برق اهواز انجام دهیم.

فراتی با اشاره به کمبود کنتور گفت: براساس نُرم کشوری، به ازای هر دو نفر یک کنتور وجود دارد، اما در اهواز به ازای هر سه نفر یک کنتور است. این موضوع باعث افزایش تلفات و کاهش شاخص‌های عملکردی شرکت شده است.