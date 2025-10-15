پخش زنده
امروز: -
مدیر شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی از آغاز توزیع بچه ماهیان ترویجی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی گفت:در راستای توسعه پرورش آبزیان و استفاده بهینه از ظرفیت استخرهای ذخیره آب کشاورزی، مرحله جدید تحویل بچه ماهی به متقاضیان پرورش ماهی در اینگونه استخرها آغاز شد.
لطفی افزود:این طرح با هدف استفاده بهینه از امکانات بالقوه موجود، کمک به افزایش درآمد خانوارهای روستایی و افزایش تولید آبزیان و ارتقای بهرهوری از منابع آبی استان، قرار دادن بهترین نوع پروتئین در دسترس کشاورزان روستایی و افزایش مصرف سرانه ماهی اجرا میشود.
مدیر شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی گفت:متقاضیان میتوانند با مراجعه به مدیریتها و مراکز جهاد کشاورزی سراسر استان درخواست خود را ارائه و با هماهنگی نسبت به دریافت بچه ماهی مناسب برای پرورش در استخرهای خود اقدام کنند.
شایان ذکر است، رعایت اصول فنی پرورش و مدیریت صحیح استخرها، نقش مهمی در موفقیت این طرح و افزایش تولید دارد.
این اقدام بخشی از برنامههای بلندمدت استان برای توسعه و حفظ پایداری فعالیتهای شیلاتی و تقویت اقتصاد محلی در بخش کشاورزی و آبزیپروری است.