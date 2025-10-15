به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیر بهزیستی شهرستان کرج با اشاره به اهمیت استانداردسازی شهری ویژه معلولان گفت: ۷۵ دستگاه در چهار نماگر نسبت به قوانین استانداردسازی ویژه معلولان وظیفه دارند شهر ما باید دوستدار معلول، جانبازان و سالمندان باشد.

فرهاد پادری‌ثانی با اشاره به اهمیت استانداردسازی شهری ویژه معلولان گفت: استانداردسازی ۲۷ ایستگاه اتوبوس در سطح شهر کرج ویژه معلولان گام مهمی در اجرای مصوبات قانونی حمایت از معلولان است.

وی با حضور در شبکه سیمای البرز، برنامه نگاه مردم در خصوص بهینه سازی شهری و استاندارد‌های ضروری گفت: قانون مصوب حمایت از معلولان مربوط به سال ۹۶ است که مبتنی بر آن در سه ماده اشارات صریح و روشنی در بحث مناسب سازی شهری است.

مدیر بهزیستی شهرستان کرج با حضور در برنامه زنده شبکه البرز افزود: عدالت در دسترس پذیر برای معلولان باید در سطوح مختلف مدیریت شهری وجود داشته باشد؛ چرا که معلولان بخشی از شهروندان شهر هستند.

پادری‌ثانی با اشاره به اهمیت مناسب سازی فراگیر در سطح شهر ویژه معلولان به مجری سیمای البرز توضیح داد: یک معلول توان یاب، توان خواه نابینا با عصای سفید نیازمند این است که در سطح شهر عبور و مرور کند، ولی استاندارد و مناسب سازی برای او وجود ندارد.