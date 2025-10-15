پخش زنده
مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: هماکنون ۳۴ درصد مشترکان این شرکت، الگوی مصرف را رعایت میکنند که مشمول دریافت برچسب خوشمصرفی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن اردکانی» با اشاره به تداوم خشکسالی در کشور گفت: سال آبی گذشته، پنجمین خشکسالی پیاپی را پشت سر گذاشتیم و از ابتدای پاییز امسال به دلیل کمبارشی، وارد ششمین سال متوالی خشکسالی شدهایم.
به گفته وی، در ۲۰ روز نخست پاییز سال گذشته حدود ۱۶ میلیمتر و در دوره مشابه درازمدت ۱۰ میلیمتر بارش در تهران ثبت شده بود، اما امسال بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت و سال گذشته ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل آبفای استان تهران با بیان اینکه آب کالایی حیاتی و بدون جایگزین است، تصریح کرد: برای مقابله با آثار تغییر اقلیم و خشکسالیهای پیاپی باید الگوی مصرف را اصلاح کنیم. خوشبختانه تهرانیها در یک سال گذشته حدود ۱۰ درصد از میزان مصرف خود را کاهش دادهاند و به سمت مصرف بهینه حرکت کردهاند.
اردکانی اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۴ از شهروندان تهرانی خواستیم ۲۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی کنند که در ۶ ماهه نخست سال، ۶۵ میلیون مترمکعب معادل ۱۰ درصد صرفهجویی تحقق یافته و نیمی از هدفگذاری اولیه محقق شده است.
وی با بیان اینکه همکاری مردم نقش تعیینکنندهای در عبور از تنش آبی دارد، افزود: اگر مدیریت مصرف بهدرستی انجام نشود، بروز مشکلات اجتنابناپذیر خواهد بود. تمامی اقدامات لازم برای مدیریت تأمین و توزیع آب در پنج سال اخیر و در شرایط خشکسالی انجام شده است، اما تجربه جهانی نشان میدهد تنها راهکار مؤثر، مدیریت مصرف است.
مدیرعامل آبفای استان تهران از اجرای طرح اعطای برچسب خوشمصرفی آب خبر داد و گفت: پیشتر ۲۹ درصد از مشترکان تهرانی کمتر از ۱۲ هزار لیتر در ماه آب مصرف میکردند که اکنون این رقم با رشد پنج درصدی به ۳۴ درصد رسیده است. در همین مدت، تعداد مشترکانی که تا دو برابر الگو آب مصرف میکردند از ۶۴ به ۶۱ درصد و مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف داشتند از ۷ به ۵ درصد کاهش یافته است.
اردکانی توضیح داد: خانوارهایی که در حد الگو یعنی تا ۱۲ هزار لیتر در ماه (بهطور میانگین ۱۳۰ لیتر برای هر نفر در شبانهروز) آب مصرف کنند، افزونبر شرکت در قرعهکشی و دریافت جوایز، برچسب خوشمصرفی دریافت خواهند کرد که بر درِ منازل یا مجتمع مسکونی آنها نصب میشود. این برچسب نمادی از همراهی شهروندان با شرکت آب و فاضلاب و نشانه مشارکت در مقابله با خشکسالی است.
وی درباره منابع تأمین آب گفت: منابع آبی تهران از دو بخش سطحی و زیرزمینی تأمین میشود. منابع سطحی وابسته به بارش و سدها هستند، در حالیکه منابع زیرزمینی برای سالهای آینده اهمیت حیاتی دارند.
مدیرعامل آبفای استان تهران تأکید کرد که برداشت بیرویه از چاهها راهکار پایداری نیست و مدیریت مصرف همچنان بهترین گزینه است.
اردکانی به طرح استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب اشاره کرد و افزود: از تابستان امسال شهروندان میتوانند با تماس با سامانه ۱۲۲، درخواست نصب این تجهیزات را ثبت کنند. کارشناسان شرکت آب و فاضلاب بدون دریافت هزینه، این وسایل را در منازل نصب میکنند و هزینه آن در ۱۲ قسط در قبوض آب درج میشود. این وسایل با ترکیب آب و هوا، بدون کاهش فشار یا ایجاد اختلال در جریان آب، از هدررفت قابلتوجه آب جلوگیری میکنند.
مدیرعامل آبفای استان تهران از شهروندان خواست با استفاده از این طرح و رعایت الگوی مصرف، در مدیریت منابع حیاتی آب با شرکت آب و فاضلاب همکاری کنند.