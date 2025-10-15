پخش زنده
تولیت حرم حضرت معصومه (س) بر ضرورت توجه به محتوای وصیت شهیدان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قم، آیتالله سعیدی، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) در دیدار مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور با بیان اینکه خدمت به خانوادههای معظم شهدا اقدامی ارزشمند و وظیفهای دینی است، گفت: در مسیر خدمت به این خانوادهها باید به وصیتهای شهیدان توجه ویژهای داشت.
وی با تأکید بر اینکه محورهای وصیتهای شهیدان باید احصا و دستهبندی شود، افزود: در هر یک از وصیت نامهها گنجینهای از تفکر پاک، خالص و مؤمنانه نهفته است که میتوان هر یک را به صورت اختصاصی تفسیر و تبیین کرد.
آیتالله سعیدی خواستار تشکیل گروهی ویژه برای شناسایی و استخراج محورهای اخلاقی و توصیههای شهدا شد و خاطرنشان کرد: وصیت نامه شهیدان درسآموز، اثرگذار و الهامبخش است و نباید بهسادگی از کنار آنها گذشت، بلکه باید این معارف والا را به نسل امروز منتقل کرد.
تولیت حرم حضرت معصومه (س) در پایان تصریح کرد: ایستادگی در برابر زور و ظلم مستکبران و حقطلبی از مهمترین محورهایی است که در وصیت نامههای شهیدان به روشنی دیده میشود.