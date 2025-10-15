به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قم، آیت‌الله سعیدی، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) در دیدار مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور با بیان اینکه خدمت به خانواده‌های معظم شهدا اقدامی ارزشمند و وظیفه‌ای دینی است، گفت: در مسیر خدمت به این خانواده‌ها باید به وصیت‌های شهیدان توجه ویژه‌ای داشت.

وی با تأکید بر اینکه محور‌های وصیت‌های شهیدان باید احصا و دسته‌بندی شود، افزود: در هر یک از وصیت نامه‌ها گنجینه‌ای از تفکر پاک، خالص و مؤمنانه نهفته است که می‌توان هر یک را به صورت اختصاصی تفسیر و تبیین کرد.

آیت‌الله سعیدی خواستار تشکیل گروهی ویژه برای شناسایی و استخراج محور‌های اخلاقی و توصیه‌های شهدا شد و خاطرنشان کرد: وصیت نامه شهیدان درس‌آموز، اثرگذار و الهام‌بخش است و نباید به‌سادگی از کنار آنها گذشت، بلکه باید این معارف والا را به نسل امروز منتقل کرد.

تولیت حرم حضرت معصومه (س) در پایان تصریح کرد: ایستادگی در برابر زور و ظلم مستکبران و حق‌طلبی از مهم‌ترین محور‌هایی است که در وصیت نامه‌های شهیدان به روشنی دیده می‌شود.