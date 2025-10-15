به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ غلامرضا زینالی گفت: برابر گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام حفاری مشکوک در اطراف یکی از محوطه‌های تاریخی بخش کندوان، نیرو‌های یگان حفاظت به همراه ماموران انتظامی پاسگاه ایشلق به محل اعزام شدند و ضمن بررسی موقعیت، مشخص شد که حفاری انجام‌شده بدون کشف یا دست‌یابی به آثار تاریخی و تنها بر اساس تصورات عوام‌فریبانه صورت گرفته است.

وی با اشاره به پیشینه این اثر تاریخی عنوان کرد: حدود ۱۵ سال پیش، سنگی تاریخی با وزن تقریبی ۲ تُن با نقوش جوغن در جریان آیین چهارشنبه‌سوری و بر اثر انفجار مواد منفجره دست‌ساز آسیب دید و از همان زمان تحت مراقبت نیرو‌های حفاظتی قرار گرفت تا از هرگونه تعرض یا حفاری جلوگیری شود.

سرهنگ زینالی ادامه داد: پس از بررسی صحنه و هماهنگی با مراجع انتظامی، مقرر شد گشت‌های مشترک یگان حفاظت و نیروی انتظامی در محدوده روستای ایشلق به صورت مستمر فعال باشند تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، با هماهنگی مراجع قضائی و انتظامی اقدام لازم انجام شود.

وی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در صیانت از مواریث فرهنگی اظهار کرد: همکاری اهالی منطقه در ارائه گزارش‌های دقیق و به موقع، عامل اصلی در خنثی‌سازی اقدامات سودجویانه است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه میراث‌فرهنگی را از طریق شماره تماس ۰۹۶۶۲ به یگان حفاظت اطلاع دهند.

جوغن‌ها یا کاسه سنگ ها، از نشانه‌های باستانی و کلیدی در دفینه یابی و گنج یابی هستند که به صورت حفره‌هایی روی سنگ‌ها و صخره‌ها حکاکی شده‌اند. این علائم از گذشته‌های دور در تمدن‌های مختلف به عنوان نماد‌هایی برای اشاره به دفینه ها، مقبره‌ها یا مکان‌های مقدس استفاده می‌شدند.