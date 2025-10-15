تشدید نظارت ها بر بازار ایلام؛
گشت مشترک تعزیرات حکومتی با هدف کنترل قیمتها
گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان ایلام با هدف نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاها در سطح شهر ایلام فعال شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ این گشتها با بازرسی از فروشگاهها و واحدهای عرضه کالا، برخورد قانونی با تخلفات صنفی و گرانیهای غیرمجاز را در دستور کار دارند.
گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، اقلام خوراکی و دیگر کالاهای پرتقاضا افزایش داده شده اند.
مسئولان تاکید کردند که هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز، کمفروشی یا تخلف صنفی به شدت پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این اقدام با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و حفظ تعادل بازار انجام میشود.
همچنین شماره تماس ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آماده دریافت گزارش ها و شکایات مردمی در مورد تخلفات اقتصادی است.
مردم میتوانند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند و شکایت خود را از واحد صنفی متخلف در زمینه فروش و اختفای کالاهای قاچاق، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و صورتحساب گزارش دهند.