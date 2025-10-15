خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ این گشت‌ها با بازرسی از فروشگاه‌ها و واحد‌های عرضه کالا، برخورد قانونی با تخلفات صنفی و گرانی‌های غیرمجاز را در دستور کار دارند.

گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی، مواد پروتئینی، اقلام خوراکی و دیگر کالا‌های پرتقاضا افزایش داده‌ شده اند.

مسئولان تاکید کردند که هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز، کم‌فروشی یا تخلف صنفی به شدت پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این اقدام با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ تعادل بازار انجام می‌شود.

همچنین شماره تماس ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ آماده دریافت گزارش­ ها و شکایات مردمی در مورد تخلفات اقتصادی است.

مردم می­توانند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند و شکایت خود را از واحد صنفی متخلف در زمینه فروش و اختفای کالا‌های قاچاق، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و صورتحساب گزارش دهند.