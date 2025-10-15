پخش زنده
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان عصر امروز به ریاست سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت همافزایی و هماهنگی بین دستگاهها، گفت: مقابله مؤثر با پدیده مواد مخدر نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای اجرایی، فرهنگی و مردمی است و باید از ظرفیت شوراهای محلی، سازمانهای مردمنهاد و رسانهها در این زمینه استفاده شود.
در این جلسه آخرین وضعیت طرحهای پیشگیری، مقابله و درمان اعتیاد در سطح استان مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی درخصوص تقویت برنامههای کاهش آسیب، ساماندهی مراکز درمان و نگهداری معتادان متجاهر و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای مصرف مواد مخدر اتخاذ شد.
همچنین گزارشی از عملکرد دستگاههای عضو شورا در زمینه کشفیات مواد مخدر، اقدامات فرهنگی و آموزشی و برنامههای پیشگیرانه ارائه و بر اجرای طرحهای اجتماعمحور بهویژه در مناطق آسیبپذیر تأکید شد.