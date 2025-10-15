جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان امروز با حضور سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و جمعی از اعضای انجمن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان امروز با حضور سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و جمعی از اعضای انجمن برگزار شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر نقش کتابخانه‌ها در ارتقای فرهنگ عمومی گفت: کتابخانه‌ها باید به پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی پویا تبدیل شوند و زمینه حضور فعال اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان را فراهم کنند.

در این جلسه آخرین وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان، پروژه‌های در حال احداث، برنامه‌های ترویج فرهنگ مطالعه و راهکار‌های افزایش سرانه مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه مورد بررسی قرار گرفته و درباره تأمین اعتبارات عمرانی کتابخانه‌ها، توسعه خدمات کتابخانه‌ای در مناطق روستایی و اجرای طرح‌های مشترک فرهنگی بین دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری شد.