در ادامه تنشهای مرزی میان پاکستان و افغانستان، نیروهای طالبان افغانستان بار دیگر در منطقه مرزی مشترک با پاکستان در منطقه «کروم» در ایالت خیبرپختونخوا اقدام به تیراندازی بیدلیل بهسوی مواضع پاکستان کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز» در پاسخ به این حملات مرزی از سوی نیروهای افغانستان، ارتش پاکستان با واکنشی سریع و قاطع مواضع مهاجمان را هدف قرار داد و چندین پست و یک تانک طالبان را منهدم کرد.
منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند: نیروهای ارتش با اجرای عملیات دقیق و حرفهای، تانک در حال حرکت طالبان را هدف قرار داده و منهدم کردند. به گفته این منابع تصاویر مربوط به تانک نابودشده نیز در دسترس است.
ارتش پاکستان در ادامه عملیات خود چهار محل استقرار تانک یا تجهیزات زرهی طالبان در منطقه موسوم به «شمشاد پست» را نیز منهدم کرد.
منابع امنیتی افزودند که نیروهای طالبان و وابستگان گروه تروریستی موسوم به «فتنهالخوارج» در پی این حملات مواضع خود را رها کرده و متواری شدند؛ همچنین گزارشهایی از کشته شدن یکی از فرماندهان مهم طالبان در این عملیات منتشر شده است.
یادآوری میشود که اوایل هفته جاری نیز مرز مشترک پاکستان با افغانستان در مناطق مختلف و وسیع شاهد درگیری مسلحانه میان طرفین بود؛ ارتش پاکستان اعلام کرد: بیش از ۲۰۰ تن از مهاجمان در این حمله کشته و طرف افغان متحمل خسارات سنگین شده است. در آن درگیریها ۲۳ تن از نیروهای ارتش پاکستان نیز کشته شدند.