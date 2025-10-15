گشایش نمایشگاه کتاب در سالن ۱۷ شهریور شهرستان خوانسار
نمایشگاه بزرگ کتاب در سالن ۱۷ شهریور شهرستان خوانسار گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانسار گفت: در این نمایشگاه بیش از ۱۸۰۰ عنوان کتاب با موضوعهای روانشناسی، رمان، مذهبی، ادبیات و داستانهای کودکان و نوجوانان با تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصد ارائه شده است.
مهدی حاجی شریفی افزود: این نمایشگاه تا پنجم آبان دایر است.
