به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانسار گفت: در این نمایشگاه بیش از ۱۸۰۰ عنوان کتاب با موضوع‌های روانشناسی، رمان، مذهبی، ادبیات و داستان‌های کودکان و نوجوانان با تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصد ارائه شده است.

مهدی حاجی شریفی افزود: این نمایشگاه تا پنجم آبان دایر است.