معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: براساس آمار، بیش از ۲۳ درصد از مردان و ۱۳ درصد از زنان زیر ۴۵ سال در سن ازدواج در این شهرستان مجرد هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهشید عصار با اشاره به مجرد بودن بیش از ۸۴ هزار نفر در این شهرستان اظهار داشت: بیش از ۲۳ درصد از مردان و ۱۳ درصد از زنان زیر ۴۵ سال در سن ازدواج، هنوز مجرد هستند.

وی افزود: ۵ هزار و ۴۰۰ نفر نیز بالای ۴۵ سال هستند که هنوز ازدواج نکرده‌اند که ۱.۷ درصد از آنها را مردان و ۲.۵ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

عصار تصریح کرد: طبق آمار کشوری، ۱۷ میلیون ایرانی زیر ۴۵ سال، مجرد هستند؛ ۱۴ درصد زنان و چهار درصد مردان از بین جمعیت بالای ۴۵ سال کشور هنوز ازدواج نکرده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول می‌گوید: متاسفانه درصد تجرد در میان مردان شهرستان دزفول از میانگین کشور بالاتر است؛ این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از کاهش امکان و یا تمایل به ازدواج در افراد جامعه باشد و حل این معضل اقدامات ویژه‌ای را می‌طلبد.

دبیر ستاد جوانی جمعیت دانشگاه دزفول بیان داشت: ضروری است متولیان امر و مدیران مربوطه در جهت اشتغال، تامین مسکن و ترغیب جوانان به ازدواج، هدف گذاری‌های جدید و جدی‌تری داشته باشند.

وی هشدار داد: ادامه روند افزایشی تجرد مردان و زنان به طور قطع به ساختار جمعیتی شهرستان دزفول و خانواده‌ها آسیب زیادی وارد می‌کند.

عصار اظهار کرد: مهم‌ترین پیامد کاهش ازدواج، افت تصاعدی نرخ باروری و ولادت، سالمندی جمعیت، افزایش تنهایی، فروپاشی، تضعیف و از هم گسستگی کانون خانواده در آینده نزدیک خواهد بود.

بحران کاهش جمعیت در کشور ایران که از دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به صورت بی سر و صدا آغاز شد و با توجه به نگرانی‌های ناشی از پیامد‌های منفی تداوم باروری زیر سطح جانشینی، از اواسط دهه ۱۳۸۰ سیاست‌های کلی جمعیتی کشور تغییر کرد و جهت‌گیری سیاست‌ها از کنترلی به ترمیمی تغییر جهت یافت.

به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری، قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف افزایش باروری کل به بالاتر از سطح جانشینی، توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و مقام معظم رهبری بار‌ها در سخنرانی‌های خود به مناسبت‌های مختلف بر فرزندآوری تاکید کردند.