مدیر امور منابع آب پیرانشهر گفت: سد سیلوه با وجود خشکسالی، تعهدات آبی خود را به کشاورزان انجام داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ششمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر با حضور معاون عمرانی فرماندار و سایر اعضا، در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
نوید پرچمی مدیر امور منابع آب پیرانشهر گزارشی از وضعیت منابع و مصارف سد سیلوه ارائه کرد و گفت: با وجود خشکسالی شدید در منطقه و کشور، خوشبختانه سد سیلوه توانست به تمامی تعهدات خود عمل کرده و ۴۰ میلیون مترمکعب آب کشاورزی پایاب را در اختیار کشاورزان قرار دهد.
وی در ادامه به اجرای پروژه ۱۳ هزار هکتاری توسعه اراضی از محل رودخانههای مرزی اشاره کرد و افزود: تاکنون حدود ۷ هزار هکتار از این اراضی به بهرهبرداری رسیده و مابقی نیز در ماههای آینده تکمیل خواهد شد.
پرچمی ضمن ابراز نگرانی از کاهش سطح منابع آب زیرزمینی، خواستار همکاری و حمایت تمامی نهادهای امنیتی، نظارتی، انتظامی و قضایی در برخورد با چاههای غیرمجاز شد. وی تأکید کرد که تداوم کمآبی میتواند موجب محدودیت در تخصیص آب به صنایع وابسته به کشاورزی و به خطر افتادن تأمین آب شرب پایدار شود؛ بهویژه آنکه بخش عمده آب شرب پیرانشهر از منابع زیرزمینی تأمین میشود.