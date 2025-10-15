۱۰ هزار و ۷۰۲ واحد مسکن محرومان در خراسان جنوبی تکمیل و آماده بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما این واحد‌ها از محل تفاهمنامه منعقده بین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان اجرایی شده است.

تنها از پرداخت ۳۰۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای ساخت این واحد‌ها خبر داد.

به گفته وی براساس این تفاهمنامه، ۱۱ هزار واحد مسکونی برای محرومان و اقشار کم درآمد استان در سنوات ۹۸ و ۹۹ با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

تنها افزود: در مجموع تاکنون عملیات اجرایی ۱۰ هزار و ۷۰۲ واحد تکمیل شده و یا در مراحل پایانی است و مابقی واحد‌ها در سایر مراحل اجرایی است.

وی همچنین به اجرای تفاهم نامه ساخت ۱۰ هزار واحد بهزیستی اشاره کرد و گفت: در قالب این تفاهم نامه ۳۴۵ سهمیه شامل ۱۷۰ واحد نیمه تمام و ۱۷۵ واحد احداثی به استان اختصاص یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: به هر متقاضی علاوه بر تسهیلات بانکی، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی بهزیستی پرداخت می‌شود.

تنها گفت: از سهمیه ۳۴۵ واحدی هم اکنون ۱۵۲ واحد مسکونی به مرحله نازک کاری و پایانی رسیده است.

وی افزود: همچنین در قالب تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز ۱۹۱ سهمیه به استان اختصاص یافته که از این تعداد ۸۷ واحد مسکونی به مرحله نازک کاری رسیده است.

به گفته وی در قالب این تفاهمنامه به هزار متقاضی علاوه بر تسهیلات بانکی ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت می‌شود.