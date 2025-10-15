لویه و بویراحمد ، اکبر آئین گفت: نمایش آیینی «حنابندون» به کارگردانی میررضا رفیعی از استان، به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی با حمایت حوزه هنری، مؤسسه هنر‌های نمایشی و شرکت پتروشیمی گچساران تولید شده بود، در شهرستان‌های سقز و بانه نیز به اجرای عمومی درآمد و مورد استقبال قرار گرفت.

مسئول واحد هنر‌های نمایشی حوزه هنری استان افزود: بر اساس رأی هیات داوران بین‌المللی، این جشنواره که متشکل از اساتید برجسته کشور و اقلیم کردستان عراق بودند، عوامل نمایش «حنابندون» از گروه تئاتر هلیا موفق به دریافت جایزه سوم کارگردانی به میررضا رفیعی، جایزه طراحی لباس به میررضا رفیعی و جایزه موسیقی به فردین یزدانی‌اصل شدند.