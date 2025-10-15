سه جایزه ملی برای نمایش هنرمند کهگیلویه و بویراحمدی
نمایش «حنابندون» به کارگردانی میررضا رفیعی در سومین جشنواره منطقهای تئاتر آیینی «زیویه» در سقز موفق به کسب سه جایزه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اکبر آئین گفت: نمایش آیینی «حنابندون» به کارگردانی میررضا رفیعی از استان، با حمایت حوزه هنری، مؤسسه هنرهای نمایشی و شرکت پتروشیمی گچساران تولید شده بود، در شهرستانهای سقز و بانه نیز به اجرای عمومی درآمد و مورد استقبال قرار گرفت.
مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان افزود: بر اساس رأی هیات داوران بینالمللی، این جشنواره که متشکل از اساتید برجسته کشور و اقلیم کردستان عراق بودند، عوامل نمایش «حنابندون» از گروه تئاتر هلیا موفق به دریافت جایزه سوم کارگردانی به میررضا رفیعی، جایزه طراحی لباس به میررضا رفیعی و جایزه موسیقی به فردین یزدانیاصل شدند.
سومین جشنواره منطقهای تئاتر آیینی سنتی و آیینهای نمایشی زیویه سقز از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر سقز استان کردستان برگزار شد.