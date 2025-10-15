طرح «چهارشنبه‌های بدون زباله» با مشارکت دهیاران، مردم، مدارس و مساجد با بخش‌های آموزشی، پاکسازی و تفکیک زباله از مبدأ در شهرستان ماسال اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرماندار شهرستان ماسال گفت: با تصویب کارگروه مدیریت پسماند شهرستان، طرح «چهارشنبه‌های بدون زباله»، «تفکیک زباله از مبدأ» و «آموزش همگانی» قرار است هر هفته با مشارکت دهیاران و مردم در مدارس و مساجد این شهرستان اجرا شود.

سعید قسمت پور افزود: دهیاران موظفند چهارشنبه هر هفته عملیات پاکسازی و جمع‌آوری پسماند را با مشارکت مردم، جوانان و گروه‌های مردم نهاد و همچنین آموزش تفکیک زباله از مبدأ در مدارس و مساجد روستا‌ها را اجرا کنند.

وی با بیان اینکه صاحبان واحد‌های صنفی هر منطقه باید زباله‌ها را از مبدأ تفکیک کنند تا چرخه مدیریت پسماند به درستی انجام شود، گفت: همه ما باید با همدلی و همکاری، در مسیر خدمت به مردم و حفظ طبیعت گام برداریم.

حمید سلطان‌خواه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال هم در این نشست، با ارائه گزارشی از وضعیت پسماند منطقه، بر ضرورت آموزش و فرهنگ سازی عمومی برای کاهش تولید زباله تأکید کرد و گفت: تفکیک زباله از مبدأ، تنها راه نجات طبیعت از انباشت پسماند است و این امر فقط با مشارکت همه اقشار جامعه امکان پذیر است.