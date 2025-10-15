عملیات ساخت سردخانه نگهداری مواد غذایی در دمای صفر درجه در روستای آقاباقر اردبیل با ظرفیت اسمی هزارتن و سرمایه گذاری ۴۵۰میلیارد ریال آغازشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرماندار اردبیل ساخت سردخانه را در توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی مهم دانست.

فرزاد قلندری در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه سردخانه نگهداری موادغذایی صفر درجه، به تشریح جزئیات طرح پرداخت و اظهار کرد: ظرفیت اسمی این سردخانه سالانه هزار تُن است. حجم سرمایه‌گذاری این طرح ۴۵۰ میلیارد ریال بوده و پیش‌بینی می‌شود برای ۵ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند.

وی با تأکید بر اینکه شهرستان اردبیل یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور است، افزود: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در این شهرستان یک ضرورت است و از سرمایه‌گذاران این حوزه به صورت ویژه حمایت خواهد شد.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: سالانه حدود ۶۰۰ هزار تُن سیب‌زمینی در شهرستان اردبیل تولید می‌شود و در این راستا، راه‌اندازی و توسعه صنایع تبدیلی این محصول در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

فرماندار اردبیل تاکید کرد: متأسفانه بسیاری از محصولات کشاورزی تولید شده در شهرستان، از جمله سیب‌زمینی، به صورت خام فروخته می‌شوند که این یک آفت بزرگ برای اقتصاد منطقه است.

قلندری بیان کرد: برای رونق صادرات محصولات کشاورزی، باید از خام‌فروشی جلوگیری و صنایع تبدیلی نوین در منطقه راه‌اندازی شود.

وی گفت: همچنین یک شهرک کشاورزی به مساحت ۱۶۰ هکتار در قالب بخش‌های آبزیان، گلخانه و صنایع تبدیلی، در شهرستان اردبیل راه‌اندازی خواهد شد.