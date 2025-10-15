پخش زنده
مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران با بیان اینکه میدان صادقیه در آینده نزدیک حذف می شود، گفت: مطالعات مربوط به غیرهمسطحسازی این میدان در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق خیرخواه از تلاش برای طراحی یک مسیر زیرگذر شمالی- جنوبی در میدان صادقیه خبر داد و گفت: این مسیر زیرگذر ضمن اتصال غیرهمسطح بزرگراه جناح در جنوب میدان صادقیه و بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی در شمال میدان، مجموعه ترددهای شرقی- غربی در این محدوده پررفت و آمد را تسهیل خواهد کرد.
وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی ترافیکی میدان صادقیه تصریح کرد: حجم تردد در این میدان فراتر از یکصد هزار نفر در ساعت است که یکی از دلایلش ایستگاه متروی نزدیک این میدان است که با خط ۵ متروی تهران (مسیر ریلی تهران- کرج) نیز در ارتباط است.
وی ادامه داد: از دیگر عوامل فراوانی بالای سفرهای مقصدی و تداخل آن با سفرهای عبوری در این نقطه از غرب پایتخت؛ نزدیکی به میدان آزادی -به عنوان یکی از مهمترین گرههای ترافیکی شهر تهران، حجم بالای تردد در مسیرهای شمالی- جنوبی و نیز تداخل حرکتی عابران پیاده با وسایل نقلیه در تقاطع خیابان سازمان آب - بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی است که مجموع این موارد احداث زیرگذر در محل فعلی میدان صادقیه را ضروری ساخته است.