همزمان با آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و از ابتدای مهرماه ۳۰ هزار تن کود شیمیایی یارانهای در استان خوزستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به آغاز فصل زراعی جدید، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت زراعت سازمان، به توزیع کودهای شیمیایی یارانهای فسفاته، پایه و ازته اقدام کرده و تاکنون ۳۰ هزار تن کود بین کارگزاران استان توزیع شده است.
سیدعلی موسوی با بیان اینکه روزانه حدود یکهزار و ۵۰۰ تن کود از طریق پتروشیمیها و انبارهای سازمانی بارگیری میشود، افزود: برگزاری همایش آموزشی-ترویجی سبد کودی، زمینهای برای معرفی مستقیم محصولات تولیدکنندگان کود به کشاورزان فراهم کرده است تا کارگزاران و بهرهبرداران بتوانند بدون واسطه نهادههای مورد نیاز خود را تامین کنند.
او یکی از چالشهای موجود را عدم مراجعه بهموقع کشاورزان به مراکز خدمات کشاورزی برای دریافت کود عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۴ هزار تن کود در انبارهای استان موجود است و از کشاورزان انتظار میرود با توجه به احتمال ناترازی انرژی در فصل سرما و کاهش تولید پتروشیمیها، دریافت کود خود را به زمانهای بعد موکول نکنند.